СМИ: Вашингтон анонсирует выход из Совета ООН по правам человека в ближайшие часы

По данным СМИ, администрация главы Америки Дональда Трампа объявит о выходе из Совета ООН по правам человека в течения дня.

Агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что заявление правительства должно прозвучать во вторник, 19 июня. Источники автора публикации сообщили, что информацию озвучат в районе пяти часов по местному времени в Госдепартаменте.

Напомним, США неоднократно обвиняли в СПЧ ООН. Основной претензией стало предвзятое отношение к Израилю.