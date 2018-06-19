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19:55   19 Июня 2018
Сирия
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Лаврентьев: Новая встреча по Сирии в Сочи пройдет в конце июля – начале августа

Лаврентьев: Новая встреча по Сирии в Сочи пройдет в конце июля – начале августа

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, говоря во вторник об итогах консультаций стран-гарантов со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой, назвал примерные сроки проведения новой встречи в астанинском формате.

В частности, Лаврентьев заявил, что переговоры по Сирии в астанинском формате в Сочи пройдет в последних числах июля – первых числах августа, то есть с 30 июля по 1-3 августа. К этому времени, по словам российского дипломата, есть ндежда на то, что в процессе формирования сирийской конституционной комиссии наметятся «подвижки».

Напомним: ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал встречу с представителями РФ, Турции и Ирана в Женеве.

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Автор: Александр Люблинский
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