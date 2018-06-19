Отпуск в «Лефортово». ФСБ задержала румынскую шпионку в правлении «Интер РАО»

Сотрудники ФСБ задержали члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан. Впоследствии суд в Москве арестовал ее по обвинению в шпионаже.

Как пишет «Коммерсант», защита обжаловала постановление, но дата рассмотрения апелляции Мосгорсудом еще не назначена. По данным газеты, Цуркан инкриминируется сотрудничество с предпринимателями, которые якобы связанны с внешней разведкой Румынии. В ПАО заявили, что член правления Цуркан официально находится в отпуске, но больше ничего не комментируют.

Госпожу Цуркан, пишет издание, задержали оперативники ФСБ, в течение долгого времени негласно наблюдали за ее контактами. В ПАО она как раз руководит блоком трейдинга — курирует импорт и экспорт. Также Цуркан отвечает за бизнес компании в Молдавии, а именно: Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии с нее в Кишинев. Исторически, еще при РАО ЕЭС, экспортно-импортные операции являлись основной частью бизнеса этой госкомпании, но с разрастанием холдинга и появлением в «Интер РАО» крупной генерации и энергосбытовых активов в России международный трейдинг несколько потерял свою значимость для него.

В минувшую пятницу Цуркан доставили в следственное управление ФСБ. Там ей инкриминировали шпионаж (по статье 276 УК РФ). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Одновременно с задержанием Цуркан ФСБ провела обыски у нее на рабочем месте и дома. Также обыски прошли в самом ПАО, а так же у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго.

Один из этих чиновников проходит свидетелем уголовному делу и, по некоторым данным, ранее подал заявление об увольнении. В госизмене его не подозревают. Однако, встречаясь с арестованной и будучи не в курсе ее связей с румынской разведкой, он мог без умысла сообщить сведения, представляющие интерес для иностранной спецслужбы.

Карине Цуркан 43 года. Она окончила Международный независимый университет Молдовы, затем Испанский консорциум университетов IUP. Гражданство РФ. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого возглавляла географический дивизион «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании. На официальном сайте холдинга сообщается, что Цуркан владеет 36 914 877,36 акции «Интер РАО», что составляет 0,0354% уставного капитала.