Меркель опровергла обвинения Трампа в «растущей преступности в ФРГ»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление американского лидера о том, что уровень преступности в ФРГ растет. По ее словам, это не соответствует действительности.

В ответе на обвинение американского президента Меркель решила опереться на статистику. Она рассказала, что глава немецкого МВД представил отчет об уголовных нарушениях в стране и этот документ говорит об обратном. В данных министра внутренних дел наблюдается позитивная тенденция, а цифры «говорят сами за себя», подчеркнула она. Канцлер добавила, что Берлин должен делать еще больше для борьбы с преступностью.

Напомним, очередной пост с обвинением Трамп опубликовал в Twitter, он заявил, что Европа допустила «большую ошибку», открыв границы для мигрантов. По его мнению, немцы отвернулись от правительства страны из-за потока беженцев, которые усугубляют и без того «хрупкую берлинскую коалицию», на фоне роста преступности в стране.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!