Мы в соц.сетях:
Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

 Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста
Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

 Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам
СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

 Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

 Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста
Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

 Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам
СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

 Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
19:28   19 Июня 2018
Весь мир
300

Меркель опровергла обвинения Трампа в «растущей преступности в ФРГ»

Меркель опровергла обвинения Трампа в «растущей преступности в ФРГ»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление американского лидера о том, что уровень преступности в ФРГ растет. По ее словам, это не соответствует действительности.

В ответе на обвинение американского президента Меркель решила опереться на статистику. Она рассказала, что глава немецкого МВД представил отчет об уголовных нарушениях в стране и этот документ говорит об обратном. В данных министра внутренних дел наблюдается позитивная тенденция, а цифры «говорят сами за себя», подчеркнула она. Канцлер добавила, что Берлин должен делать еще больше для борьбы с преступностью. 

Меркель опровергла обвинения Трампа в «растущей преступности в ФРГ»

Напомним, очередной пост с обвинением Трамп опубликовал в Twitter, он заявил, что Европа допустила «большую ошибку», открыв границы для мигрантов. По его мнению, немцы отвернулись от правительства страны из-за потока беженцев, которые усугубляют и без того «хрупкую берлинскую коалицию», на фоне роста преступности в стране.

Однако пресс-секретарь Белого дома не смогла ответить на вопрос о том, откуда в распоряжении Трампа появились данные об увеличении преступности в ФРГ.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#меркель #фрг #мигранты #политика #трамп #беженцы #общество #весь мир #преступность
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Акцизы на бензин пока останутся в регионах Россия
Акцизы на бензин пока останутся в регионах
Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.
18:22   19 Июня 2018
52
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия

Навальный пошел налево, где его не ждут

16:27   19 Июня 2018
69
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1513
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
304
Самое читаемое
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

 Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

Захарова: Запад окружает Россию со всех сторон

 Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных

Посольство РФ отказало США в моральном праве требовать освободить осужденных