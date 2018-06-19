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19:25   19 Июня 2018
Россия
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Рост налога на имущество физических лиц ограничат в России

Рост налога на имущество физических лиц ограничат в России

Государственная Дума поддержала соответствующий законопроект.

Ранее президент России Владимир Путин предложил уточнить механизм исчисления налога на имущество физических лиц, так как кадастровая стоимость недвижимости зачастую превышает рыночную.

Парламентарии предлагают ввести новый расчетный коэффициент для налога на имущество физических лиц. Цель коэффициента — ограничение верхнего порога ежегодного увеличения суммы налога по кадастру не более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сейчас в России действует повышающий коэффициент при исчислении налога: он растет каждый год на 20% в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости. Авторы законопроекта предлагают отказаться от применения данного показателя начиная с четвертого года исчисления.

Документ также регулирует налоговое законодательство. В частности, законопроектам предлагается выделить в отдельную льготную категорию налога на имущество детей инвалидов. Кроме того, отдельные категории предусмотрены для собственников земли, жилых помещений и гаражей, независимо от их расположения.

 

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Автор: Надежда Егорова
#госдума #экономика #налог
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