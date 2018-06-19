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Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

Минтруд разработал программы занятости для пенсионеров

 Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста
Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

Путин и Лукашенко подтвердили курс на дальнейшую интеграцию

 Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам

Лукашенко: Белоруссия и РФ едины в позициях по основным мировым проблемам
СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

СМИ: Трамп не выполнил своего обещания позвонить Ким Чен Ыну в воскресенье

 Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной

Путин назвал встречу с Лукашенко содержательной и полезной
19:23   19 Июня 2018
Весь мир
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Китай препятствует работе американских компаний — Белый дом

Китай препятствует работе американских компаний — Белый дом

Пекин вводит ответные пошлины на товары из США, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Китай препятствует работе американских компаний — Белый дом

По его словам, Пекин препятствует работе американских компаний в КНР. Глава Совета по торговле в администрации Дональда Трампа добавил, что Вашингтон открыт к диалогу с Пекином, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Китай предпринимает контрмеры», — сказал Наварро.

Американский экономист подчеркнул, что США — самая открытая страна в мире. Вашингтон готов сотрудничать с Пекином, ведь у американского лидера Дональда Трампа «очень хорошие отношения» с китайским коллегой Си Цзиньпином.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #китай #весь мир
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