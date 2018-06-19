Китай препятствует работе американских компаний — Белый дом

Пекин вводит ответные пошлины на товары из США, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

По его словам, Пекин препятствует работе американских компаний в КНР. Глава Совета по торговле в администрации Дональда Трампа добавил, что Вашингтон открыт к диалогу с Пекином, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Китай предпринимает контрмеры», — сказал Наварро.

Американский экономист подчеркнул, что США — самая открытая страна в мире. Вашингтон готов сотрудничать с Пекином, ведь у американского лидера Дональда Трампа «очень хорошие отношения» с китайским коллегой Си Цзиньпином.