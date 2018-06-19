РФ надеется, что ситуацию в Идлибе удастся стабилизировать мирным путем

Российская сторона рассчитывает, что ситуация в сирийской провинции Идлиб может быть стабилизирована путем мирных переговоров.

Об этом во вторник, подводя итоги консультаций стран-гарантов сирийского переговорного процесса со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы рассчитываем, что удастся стабилизировать ситуацию в Идлибе мирным путем», - заявил Лаврентьев, в частности.

Также он отметил, что в Идлибе находятся не только радикалы, но и множество мирных жителей, количество которых превышает 2,5 миллиона человек.

По словам Лаврентьева, проживающее в провинции Идлиб гражданское население, уже давно устало от беспредела, устроенного боевиками, и вынуждает находящихся там радикалов либо искать компромисс с центральными властями, либо уходить, поэтому достаточно много группировок готово к мирным переговорам с сирийским правительственными силами.

Говоря об этом, российский дипломат, высказал мнение, что ситуация в Идлибе будет меняться в сторону улучшения.