«Газпроме» назвали арест активов компании «Нафтогазом» неприеплемым

Действия «Нафтогаза» в Великобритании по аресту активов «Газпрома» из-за решения Стокгольмского суда противоречат решению судебной инстанции округа Свеа о временной приостановке дела, сообщили представители компании.

Руководству «Газпрома» стало известно, что представители «Нафтогаза» добиваются в Великобритании принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда от 28 февраля 2018 года.

В организации подчеркнули, что данные действия противоречат решению апелляционного суда округа Свеа о временной приостановке рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российской компании по требованию «Нафтогаза Украины», несмотря на то, что юристам "Газпрома" удалось временно приостановить исполнение решения арбитража по транзитному контракту с украинской корпорацией.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак назвал решение стокгольмского арбитражного суда предвзятым и дискриминирует российских предпринимателей.