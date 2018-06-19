Внук основателя Вахтанговского театра скончался на 76-году жизни

Умер Евгений Сергеевич Вахтангов— живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств и внук советского театрального режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.

Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова передает, что художник Евгений Сергеевич скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. День и место прощания с Евгением Сергеевичем Вахтанговым сообщат позже.

«Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования», — отметили в театре.

Евгений Сергеевич Вахтангов работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа и абстрактного пуантилизма. Внук Вахтангова активно участвовал в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Багратионовича.