Внук основателя Вахтанговского театра скончался на 76-году жизни
Умер Евгений Сергеевич Вахтангов— живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств и внук советского театрального режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.
Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова передает, что художник Евгений Сергеевич скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. День и место прощания с Евгением Сергеевичем Вахтанговым сообщат позже.
«Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования», — отметили в театре.
Евгений Сергеевич Вахтангов работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа и абстрактного пуантилизма. Внук Вахтангова активно участвовал в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Багратионовича.
29 мая 1922 года умер Евгений Вахтангов- актёр, театральный режиссёр, основатель и руководитель Студенческой драматической студии, которая в 1921 году стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 года - Театром им. Евгения Вахтангова. pic.twitter.com/nnBNqKqoTe— Чтобы помнили (@dav2307) May 28, 2018