Одна минута до свистка: Робби Уильямс объяснил жест со средним пальцем на ЧМ-2018

На церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Лужники» Робби Уильямс, по его словам, не хотел никого оскорбить. Певца цитирует Joe.

«Оставалась всего одна минута до свистка к началу матча, — рассказал артист. — Я не знал, успею ли закончить песню за полминуты. Поэтому начал обратный отсчет. Я не доверяю сам себе, никогда не знаю, что сделаю».

По словам Уильямса, он просто так неловко показал, что осталась всего одна минута до стартового свистка.

Он добавил, что «во всем этом ему было важно не вызвать международный инцидент, и он справился».

Ранее режиссер церемонии Илья Авербух предположил, что неприличный жест адресовался многочисленным политикам, общественникам и СМИ, которые клеймили его позором за то, что тот согласился приехать в Россию и спеть на открытии ЧМ, на проведение которого, кстати, претендовала и Англия. Кроме того, поклонники певца заметили, что он неожиданно изменил текст песни. В нем появились слова «я сделал это бесплатно», что многими было воспринято именно как обращение к критикам, которые, в частности, заявляли о «продажности» Уильямса.