Лаврентьев: Курды будут представлены в новой сирийской комиссии

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в новой комиссии по сирийской конституции будут представлены курды.

Об этом Лаврентьев заявил, подводя итоги прошедших консультаций стран-гарантов со Стаффаном де Мистурой – специальным посланником ООН по Сирии,

По его словам, представители курдов в любом случае будут включены и в срез гражданского общества, и в правительственную делегацию и в оппозицию.

При этом российский дипломат отметил, что необходимо воздержаться от того, чтобы делить курдов на пророссийских, протурецких или тех, кто связан с отрядами национальной обороны (к которым Анкаре относится крайне негативно) или с Партией Демократического союза.