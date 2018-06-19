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 Внук основателя Вахтанговского театра скончался на 76-году жизни

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18:45   19 Июня 2018
Россия
49

Путин отметил важность транзита газа в Европу через Белоруссию

Путин отметил важность транзита газа в Европу через Белоруссию

Президент России Владимир Путин отметил растущее значение транзита газа в Европу по белорусскому маршруту. Об этом глава государства сообщил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

По его словам, другие маршруты экспорта российских природных ресурсов в Европу находятся в неудовлетворительном состоянии. Именно поэтому роль газового транзита через Белоруссию возрастает,резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 получила почти все трубы для строительства «Северного потока-2». Проект «Северный поток  — 2» предполагает строительство газопровода объемом в 55 миллиардов кубометров из России в Германию. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро. 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #белоруссия #северный поток2
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