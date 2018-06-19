Путин: Рост товарооборота РФ и Белоруссии может достигнуть 50 миллиардов долларов

Глава России Владимир Путин заявил, что при сохранении позитивной динамики торговых отношений между странами, увеличение товарооборота может достигнуть показателя 50 миллиардов в год.

Российский лидер напомнил, что за 2017 год товарообращение увеличилось на четверть и достиг 32 миллиардов долларов. В первом квартале 2018 года прирост составил еще 18,5 процентов.

Путин подчеркнул, что не исключает возможности 50 миллиардного показателя, в случае сохранения такой статистки роста.