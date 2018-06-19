Лондонский суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»

Заморозка активов российской энергетической корпорации необходима для выполнения решения Стокгольмского арбитража по выплате двух миллиардов 560 миллионов долларов украинской компании.

Высокий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза». Согласно постановлению суда, российская корпорация в течение 48 часов после получения решения должна предоставить «Нафтогазу» список всех активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тысяч долларов ( три миллиона рублей).

Украинская компания уведомила лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с «Газпромом», что финансово-кредитные организации не сократят активы российской корпорации в Великобритании, передает пресс-служба «Нафтогаза».