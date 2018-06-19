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«Газпроме» назвали арест активов компании «Нафтогазом» неприеплемым

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18:43   19 Июня 2018
Россия
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Лондонский суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»

Лондонский суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»

Заморозка активов российской энергетической корпорации необходима для выполнения решения Стокгольмского арбитража по выплате двух миллиардов 560 миллионов долларов украинской компании.

Лондонский суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»

Высокий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза». Согласно постановлению суда, российская корпорация в течение 48 часов после получения решения должна предоставить «Нафтогазу» список всех активов, расположенных в Англии или Уэльсе, стоимостью более 50 тысяч долларов ( три миллиона рублей).

Лондонский суд разрешил заморозить активы «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»

Украинская компания уведомила лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают  с «Газпромом», что финансово-кредитные организации не сократят активы российской корпорации в Великобритании, передает пресс-служба «Нафтогаза».

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #экономика #нафтогаз #газпром #высокий суд лондона
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