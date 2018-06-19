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18:27   19 Июня 2018
Россия
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Новые площадки реновации появятся в восьми округах столицы

Новые площадки реновации появятся в восьми округах столицы

Новые площадки для строительства зданий по программе реновации появятся в восьми административных округов Москвы, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Новые участки появятся в Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах, следует из сообщения ведомства.

Еще 14 площадок для строительства предложили сами жители Москвы. Департамент градостроительства проверяет данные участки на наличие объектов культурного наследия, природоохранных зон, инженерных коммуникаций и санитарно-защитных зон.

На «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном старте программы реновации: сейчас проектируются и строятся 250 новых домов. В 2018 году власти рассчитывают расселить в новые квартиры более десяти тысяч человек.

Как стало известно ранее, скоро в столице снесут Ховринскую больницу. На месте снесенного здания выстроят жилье в рамках проекта по реновации. 

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года, в нее вошло около пяти тысяч домов, большинство из них — пятиэтажные «хрущевки».

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Автор: Надежда Егорова
#москва #собянин #реновация
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