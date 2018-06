Трамп назвал миграционные законы США устаревшими и смехотворными

Глава Америки Дональд Трамп намерен ужесточить миграционные законы США. Он указал, что действующие положения не эффективны, поскольку поток нелегальных беженцев лишь увеличивается.

По данным американского президента, из 12 тысяч детей, более 10 тысяч отправляются в опасное путешествие без сопровождения родителей. Оставшиеся две тысячи приезжают в Америку вместе со взрослыми, однако многие из них пытаются проникнуть на территорию страны незаконными путями, написал он в Twitter.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.