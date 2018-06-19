Президент Киргизии: Мы договорились с Путиным о миграционной амнистии

Бишкек и Москва договорились о применении амнистии в отношении киргизских трудовых мигрантов, находящихся в РФ. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с зампредом комитета по обороне Госдумы Виктором Заварзиным.

Пресс-служба главы киргизского государства сообщила, что Жээнбеков сослался на недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, им удалось обсудить актуальные вопросы и «сверить часы по достигнутым договоренностям». В том числе договоренности по рудовым мигрантам. Пресс-служба президента Киргизии отметила, что лидеры приняли решение о том, что киргизским трудовым мигрантам в России предоставят возможность легализоваться, не выезжая за пределы РФ.

Путин и Жээнбеков встречались 14 мая в Сочи и 14 июня в Москве. Однако в открытой для журналистов части их бесед тема трудовых мигрантов не поднималась.

По данным киргизской стороны, в настоящее время за пределами республики на заработках находятся около 800 тысяч ее граждан. Львиная доля из них — примерно 600 тысяч — работают в РФ.

По данным российских миграционных властей, в настоящее время в черном списке за совершенные ранее правонарушения на территории России числятся почти 100 тысяч граждан Киргизии.