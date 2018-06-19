Бывший канцлер ФРГ Шредер может приехать в Казань на матч Германия – Южная Корея

Власти республики Татарстан ожидают, что на матч Чемпионата мира по футболу между командами Германии и Южной Кореи, который пройдет в Казани 27 июня, прибудет бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Ожидается, что 27 июня Шрёдер приедет на матч в Казань. Также запланирована его встреча с президентом Татарстана Рустамом», - говорится в сообщении.

Напомним: Герхард Шредер являлся федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Уйдя из политики, он занялся бизнесом и общественной деятельностью. В настоящее время Шредер занимает пост главы совета директоров «Роснефти» и председательствует в комитете акционеров компании – владельца трубопровода «Северный поток» Nord Stream AG.