Задолженность по зарплатам в России за май снизилась на 6,1%

Суммарная задолженность по зарплате в России за май уменьшилась на 183 миллиона рублей и по состоянию на 1 июня составила 2,8 миллиардов рублей, подсчитал Росстат.

В апреле задолженности по выплатам выросли на 4,9% — до трех миллиардов рублей.

Из общей суммы долгов по зарплате, на 2017 год приходится 829 миллионов рублей, или 29,4%, на 2016 год — один миллиард рублей — 36,3%

Ранее министр труда Максим Топилин сообщил, что уровень задолженности по заработной плате за 2018 год уменьшился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Он также призвал ужесточить меры для предприятий, которые систематически задерживают выплаты сотрудникам.