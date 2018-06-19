Украинская прокуратура предъявит новые обвинения капитану сейнера «Норд»

После того, как суд в Херсоне отказал следствию в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу капитану «Норда» Владимиру Горбенко, в прокуратуре заявили о намерении предъявить ему новые обвинения и ходатайствовать о новой мере пресечения.

Как сообщило агентство УНН со ссылкой на украинскую прокуратуру, следователи объединили два уголовных производства в одно, и Горбенко будет сообщено новое подозрение, и, соответственно, «будет ходатайство об изменении меры пресечения». При этом не сообщается, какие обвинения будут выдвинуты, и на какой мере пресечения будет настаивать обвинение.

Рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа, все — граждане РФ. При этом Киев настаивает на том, что они являются украинскими гражданами. Двое рыбаков сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семеро были сняты с рейса в Минск. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируется нарушение порядка въезда на «временно оккупированную» территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам. Российскому моряку грозит до пяти лет лишения свободы.