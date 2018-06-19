 Мечтатель: россиян развеселило заявление первого президента Украины об отказе РФ от Крыма‍

Москве не хватит денег содержать Крым, поэтому Россия добровольно вернет полуостров Киеву, заявил бывший украинский лидер Леонид Кравчук.

По его словам, когда-то Москва не справилась с Крымом и передала полуостров Украине. Кравчук отметил, что сейчас наблюдает похожую ситуацию. Киев вложил в полуостров порядка 100 миллиардов долларов, подчеркнул первый президент Украины.

«Крым требует колоссальных затрат», — сказал Кравчук.

Леонид Кравчук предрек отказ России от Крыма. Потому что "непосильные затраты напугают русских". То ли дело Украина, заботливая и ласковая. Тратиться, конечно, не стала бы вообще, но посылать "поезда дружбы" начала бы регулярно, для ощущения украинского счастья среди разрухи. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) June 19, 2018

Леонид Кравчук добавил, что международное давление на Москву поспособствует исполнению «предсказания» и Россия передаст крымский полуостров Украине. Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, когда 96,77 процентов избирателей проголосовали за присоединение к РФ.

Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018

Его бы на российские телевизионные ток-шоу пригласить. А то колода замусолилась... — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 19 June 2018

Экс глава Украины прошёл бы проверку на возрастную деменцию. — Jacques Olar (@evgeniyolar) 19 June 2018

Если Украина и выкладывала что-то в Крым, то, видимо, на строительство своих дворцов для номенклатуры. В остальном там ничего с СССР не поменялось при них. — Лёший (@pulja_dura) 19 June 2018

Это тот,который обещал сделать Украину второй Францией, кто его выпустил из палаты? — Ашшурбанипал (@novichok008) 19 June 2018

Киев по-прежнему считает крымский полуостров территорией украинского государства, но «временно оккупированной РФ». Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем и в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыли окончательно».

Некоторые города в Украине временно окуппированы Украиной,(если смотреть историю,когда они по глупости были подарены стране,которой до 1917 года не существовало в тех границах) может пересмотреть эту ошибку предыдущих правителей? — Alexander Klimov (@AlexanderKlimow) 19 June 2018

Человек живёт в своих фантазиях, которые так далеки от реальности, как рассказ в "мягкой обложки". Этого человека можно считать СКАЗОЧНИКОМ! — Максим Железняк (@Zheleznyak_Max) 19 June 2018

Это хорошо,что есть такие предсказатели ,они говорят и всё случается ,точно наоборот .Когда-то он предсказывал,что из Украины получится райский уголок ... — Ольга Вестова (@chiernienko00) 19 June 2018

Когда сами правили,не знали,что делать с Крымом, теперь они предрекают,предсказатели! — Валентина (@W29P4IkR3he1BKr) 19 June 2018