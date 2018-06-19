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18:11   19 Июня 2018
Медиа
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Мечтатель: россиян развеселило заявление первого президента Украины об отказе РФ от Крыма‍

Мечтатель: россиян развеселило заявление первого президента Украины об отказе РФ от Крыма‍

Москве не хватит денег содержать Крым, поэтому Россия добровольно вернет полуостров Киеву, заявил бывший украинский лидер Леонид Кравчук.

По его словам, когда-то Москва не справилась с Крымом и передала полуостров Украине. Кравчук отметил, что сейчас наблюдает похожую ситуацию. Киев вложил в полуостров порядка 100 миллиардов долларов, подчеркнул первый президент Украины.

«Крым требует колоссальных затрат»,  — сказал Кравчук.

 

 Мечтатель: россиян развеселило заявление первого президента Украины об отказе РФ от Крыма‍

Леонид Кравчук добавил, что международное давление на Москву поспособствует исполнению «предсказания» и Россия передаст крымский полуостров Украине. Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, когда 96,77 процентов избирателей проголосовали за присоединение к РФ.

 

 

 

 

 

Мечтатель: россиян развеселило заявление первого президента Украины об отказе РФ от Крыма‍

Киев по-прежнему считает крымский полуостров территорией украинского государства, но «временно оккупированной РФ». Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем и в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыли окончательно». 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #президент #кравчук
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