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17:23   19 Июня 2018
Россия
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Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Матч группового этапа Чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Японии завершился победой японской сборной со счетом 1:2. Игру колумбийцев осложнило удаление игрока уже на третьей минуте встречи.

Красная карточка полузащитника Карлоса Санчеса — первое удаление в турнире. После этого японец Синдзи Кагава реализовал пенальти. Играя в меньшинстве, колумбийцы ближе к концу первого тайма сумели сравнять счет — Хуан Кентеро, 39-я минута. Однако японец Юя Осако на 73-минуте восстановил преимущество.

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что поддержать сборную в Саранск прибыла принцесса Японии Хисако Такамадо — почетный председатель Японской ассоциации футбола.

В этой же группе Н сегодня сыграют сборные Синегала и Польши. Матч состоится на стадионе «Спартак» в Москве. Матч начнется в 18:00.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #япония #чм-2018 #общество #чм #колумбия #саранск #чм 2018
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