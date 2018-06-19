Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Матч группового этапа Чемпионата мира-2018 между сборными Колумбии и Японии завершился победой японской сборной со счетом 1:2. Игру колумбийцев осложнило удаление игрока уже на третьей минуте встречи.

Красная карточка полузащитника Карлоса Санчеса — первое удаление в турнире. После этого японец Синдзи Кагава реализовал пенальти. Играя в меньшинстве, колумбийцы ближе к концу первого тайма сумели сравнять счет — Хуан Кентеро, 39-я минута. Однако японец Юя Осако на 73-минуте восстановил преимущество.

Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало, что поддержать сборную в Саранск прибыла принцесса Японии Хисако Такамадо — почетный председатель Японской ассоциации футбола.

В этой же группе Н сегодня сыграют сборные Синегала и Польши. Матч состоится на стадионе «Спартак» в Москве. Матч начнется в 18:00.