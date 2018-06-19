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17:39   19 Июня 2018
Весь мир
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Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент оказался постановкой

Американский журналист нашел запись интервью участников эксперимента 1971 года.

В 1970-х годах американский психолог Филипп Зимбардо провел исследование в Стэнфордском университете. Он отобрал 24 волонтеров и разделил их на две группы. Первым предстояло выступить в роли заключенных , вторым — в качестве надзирателей.

Зимбардо воссоздал условия настоящей тюрьмы. Предполагалось, что эксперимент продлится две недели, но его пришлось завершить досрочно — уже через шесть дней. «Охранники» стали слишком жестоко обращаться с «узниками», которые, в свою очередь, заявили о проблемах с психикой.

Зимбардо пришел к выводу о том, что люди, получившие власть, часто становятся жестокими и не заботятся о чувствах окружающих. Заключенные, напротив, становятся беспомощными и быстро перестают оказывать сопротивление.

Психолог неоднократно подчеркивал, что не платил студентам за участие в эксперименте а также то, что «охранники» не получили никаких конкретных инструкций: «они свободны действовать так, как считали нужным, главной целью для них являлось поддержание порядка в тюрьме» — заявил он.

Расследование американского журналиста показало обратное: надзиратели действовали вопреки желаниям. Аудиозаписи интервью с участниками эксперимента показывают, что Стэнфордский проект не был импровизацией, а охранникам подсказывали нужные модели поведения. Дэвид Джафф, выступавший в качестве тюремного надзирателя, сообщил, что профессор наказывал охрану за слишком мягкое поведение и призывал проявлять больше грубости.

Кроме того, несколько «узников» признались, что симулировали душевные травмы, чтобы поскорее покинуть эксперимент. Один из «заключенных» признался, что имитировал сумасшествие: ему не хватало времени на подготовку к экзамену.

Зимбардо отверг критику и отметил, что Стэнфорский эксперимент — самое известное психологическое исследование на сегодняшний день.

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Автор: Надежда Егорова
#стэнфодский эксперимент #блюм #зимбардо
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