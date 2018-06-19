РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

Меры коснутся американских товаров, которые имеют аналоги на российском рынке, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, Москва введет ответные импортные пошлины на товары из США. Так Россия ответит на дополнительные пошлины США на ввоз стали и алюминия. Глава Минэкономразвития РФ объяснил, что Вашингтон отказался компенсировать потери Москвы.

«Россия использует свои права по ВТО», — добавил Орешкин.

Москва введет балансирующие меры в отношении импорта из США. Российские дополнительные импортные пошлины на американские товары начнут действовать в ближайшее время, подчеркнул министр экономического развития РФ.

Орешкин отметил, что импортные пошлины РФ не скажутся негативно на макроэкономических показателях. Минэкономразвития сформирует перечень американских товаров, на которые распространятся ответные пошлины, в течение нескольких дней.