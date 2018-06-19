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17:18   19 Июня 2018
Россия
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Пенсионная реформа не коснется военных и полицейских — сенатор

Пенсионная реформа не коснется военных и полицейских — сенатор

Не повысят пенсионный возраст также работникам вредных производств и гражданам, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, рассказал глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Его слова передает во вторник ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что пенсионная реформа сейчас широко обсуждается в обществе, и, конечно же, перед принятием решения нужно собрать и взвесить все предложения. Прежде всего, поспешил успокоить он, не стоит думать сейчас о повышении пенсионного возраста военным и полицейским.

Кроме того, исключат из пенсионной реформы россиян, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда или радиационным воздействием. Повышение возраста выхода на пенсию не затронет также женщин, родивших пять или более детей, или тех, кто воспитывают ребенка-инвалида до восьми лет.

Кабмин 16 июня внес на рассмотрение Госдумы проект о повышении пенсионного возраста: для мужчин - до 65 лет, а для женщин - до 63. Предлагается проводить реформу поэтапно, начиная со следующего года. Главной целью инициативы является повышение благосостояния пенсионеров за счет уменьшения нагрузки на молодежь.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #совфед #пенсионная реформа #пенсионный возраст
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