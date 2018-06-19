СМИ: Уткин ушел с «Первого» из-за критики в адрес канала

Накануне СМИ сообщили об уходе футбольного комментатора Василия Уткина с Первого канала.

По информации ФАН, Уткин покинул компанию по ряду причин. Комментатор несколько раз критиковал работу главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Также замечены негативные высказывания Уткина в сторону «Первого» канала.

Уткин больше не станет комментировать футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Ему удалось осветить только один матч — игру сборных Португалии и Испании. Об уходе с «Первого» канала Уткин сообщил на своем YouTube-канале.