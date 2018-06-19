Власти Кузбасса выплатят субсидии арендаторам сгоревшей «Зимней вишни»

Официально зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса получат по сотне тысяч рублей, гласит постановление врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Четырехэтажный кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети. Здание общей площадью 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. По крайней мере 38 из 120 арендаторов-собственников в пожаре полностью лишились имущества.

Все субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в ТЦ на 25 марта, получат по 100 тысяч рублей субсидий. Заявление на получение выплаты и прилагаемые к нему документы принимает государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.

В постановлении уточняется, что субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, но при условии соблюдения ее целевого назначения. Ее нужно потратить на ведение предпринимательской деятельности.