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18:22   19 Июня 2018
Россия
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Акцизы на бензин пока останутся в регионах

Акцизы на бензин пока останутся в регионах

Правительство предложило оставлять в регионах 84,41% доходов от косвенного налога на топливо вместо 57,1%. Депутат Щапов согласен оставлять и 100%.

Член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов сообщил ИА «Политика Сегодня», что готов поддержать поправки, призванные компенсировать регионам выпадающие доходы от снижения акцизов на бензин. Такие меры правительство приняло, чтобы остановить резкий рост цен на топливо. Однако доходы потеряли и регионы, так как они получали прибыль с акцизов.

«Это крайне важная поправка. Доля акцизов для региональных бюджетов увеличивается на период до 1 февраля 2019 года. Скорее всего так, чтобы регионы не потеряли доходы. Мы сейчас консультируемся с коллегами в регионах, чтобы определить позицию. Если субъекты федерации в итоге не потеряют деньги, можно и нужно эту поправку поддержать»,  — заявил Щапов.

Если Госдума одобрит предложение, то в федеральную казну с начала июля по декабрь 2018 году будет направляться только 15,59% поступлений от акцизов, а в январе 2019 года  — 13,35%. Остальное — оставаться в регионах. В то же время Михаил Щапов раскритиковал существующую на сегодня систему перераспределения доходов.

«Если раньше 100% акциза поступало в региональный бюджет, то в следующем году (после 1 февраля) будет поступать только 60%. Для регионов это сильный удар по доходной базе и по экономике: они теряют более 2% собственных доходов. Это миллиарды рублей, которые субъекты федерации могли бы потратить на ремонт старых дорог и строительство новых»,  — заметил Михаил Щапов. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #бензин #акцизы #михаил щапов
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