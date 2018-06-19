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Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

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16:57   19 Июня 2018
Весь мир
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Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Полиция ЕС в сотрудничестве с правоохранителями еще нескольких стран арестовала последнего остававшегося на свободе хакера из старейшей кибер-группировки Rex Mundi. Об этом сообщил BleepingComputer.

Спецоперация по поимке членов банды стартовала в мае прошлого года. К маю текущего года полицейским удалось выследить восьмерых киберпреступников. Отправной точкой спецоперации стала их атака на хранилище клиентских данных одной из крупных британских корпораций.

Тогда именно Rex Mundi (латынь: «Короли Мира», — прим. ИА «Политика сегодня») взяли на себя ответственность за нападение. Через несколько дней после взлома представитель «королей» связался с сотрудниками корпорации и на французском языке потребовал деньги за возвращение данных — 580 тысяч евро. Также злоумышленники предложили раскрытие способа взлома. Свое ноу-хау они оценили в 825 тысяч евро. За промедление с выкупом они пообещали «счетчик» — плюс 210 тысяч евро в сутки.

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Корпорация отказалась платить и обратилась к правоохранителям. В течение нескольких недель полицейские арестовали пятерых членов группировки. Все — граждане Франции. Один из них — как выяснилось, лидер преступной организации — признался, что Rex Mundi не совершали взломы сами, а нанимали для этой «черной работы» хакеров в даркнете. Однако свою вину в попытке вымогательства он признал. Осенью того же года были арестованы еще двое преступников. Восьмого фигуранта дела в мае 2018 года задержала полиция Таиланда.

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Эта поимка, по убеждению Европола, положила конец одной из самых живучих и деятельных кибер-группировок. Rex Mundi взламывала сети корпораций с 2012 года. Злоумышленники всегда требовали выкуп за украденные массивы данных и раскрытие способа взлома.

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Автор: Вячеслав Каширин
#хакеры #общество #весь мир #европол #rex mundi
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