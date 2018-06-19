Уткин больше не станет комментировать ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин прекратил сотрудничество с каналом. Об этом комментатор рассказал на собственном YouTube-канале.

Уткин сообщил, что расторжение контракта произошло «со взаимным уважением». Тем не менее, озвучивать причины ухода комментатор не стал и призвал зрителей «уважать право на частную жизнь».

О возможном уходе Уткина с Первого канала ранее сообщал блог «Палач». Портал полагает, что причина ухода — один из постов комментатора в Telegram-канале. Уткин напомнил, что комментатор Леонид Слуцкий произнес фамилию блогера Алексея Навального в эфире Первого канала. Обычно фамилия этого человека сопровождается негативом.

Представитель Первого канала не стал отвечать на вопрос о причине ухода комментатора, пишет TJ. Пресс-служба канала поблагодарила Уткина за работу на матче Португалии и Испании и призвала не заниматься конспирологией. Также, по просьбе Уткина, гонорар переведут в фонд борьбы с аутизмом «Выход».

Издание отмечает, что конфликт между сторонами мог произойти 18 июня, когда на поле встретились сборные Англии и Туниса. Комментировать игру должны были Уткин и Слуцкий, но в последний момент поставили вместо первого поставили Виктора Гусева.