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17:01   19 Июня 2018
Россия
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Уткин больше не станет комментировать ЧМ-2018 на Первом канале

Уткин больше не станет комментировать ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин прекратил сотрудничество с каналом. Об этом комментатор рассказал на собственном YouTube-канале.

Уткин сообщил, что расторжение контракта произошло «со взаимным уважением». Тем не менее, озвучивать причины ухода комментатор не стал и призвал зрителей «уважать право на частную жизнь».

О возможном уходе Уткина с Первого канала ранее сообщал блог «Палач». Портал полагает, что причина ухода — один из постов комментатора в Telegram-канале. Уткин напомнил, что комментатор Леонид Слуцкий произнес фамилию блогера Алексея Навального в эфире Первого канала. Обычно фамилия этого человека сопровождается негативом.

Представитель Первого канала не стал отвечать на вопрос о причине ухода комментатора, пишет TJ. Пресс-служба канала поблагодарила Уткина за работу на матче Португалии и Испании и призвала не заниматься конспирологией. Также, по просьбе Уткина, гонорар переведут в фонд борьбы с аутизмом «Выход».

Издание отмечает, что конфликт между сторонами мог произойти 18 июня, когда на поле встретились сборные Англии и Туниса. Комментировать игру должны были Уткин и Слуцкий, но в последний момент поставили вместо первого поставили Виктора Гусева.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #общество #чм #первый канал #чм 2018 #василий уткин #уход уткина с первого канала
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