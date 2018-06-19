Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении
Министр обороны Армении Давид Тоноян принял новоназначенного посла РФ в Ереване Сергея Копыркина во вторник, 19 июня.
Глава Минобороны Армении поздравил Копыркина с назначением и пожелал успехов. По его словам, военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется, а армяно-российские межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.
«И будут еще более укреплены в сферах сотрудничества», — сказал Тоноян.
Министр обороны Армении и российский посол обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства Еревана и Москвы и проблемы региональной безопасности.
Новоназначенный посол #РФ ???????? С. Копыркин вручил копии верительных грамот министру ИД З. #Мнацаканян'у и заверил, что будет содействовать не только преемственности, но и дальнейшему развитию и углублению стратегического партнерства между двумя странами. #Армения #Россия pic.twitter.com/2u0SQ8VL2e— MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) June 4, 2018