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Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

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17:03   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял новоназначенного посла РФ в Ереване Сергея Копыркина во вторник, 19 июня.

Глава Минобороны Армении поздравил Копыркина с назначением и пожелал успехов. По его словам, военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется, а армяно-российские межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

«И будут еще более укреплены в сферах сотрудничества», — сказал Тоноян.

Министр обороны Армении и российский посол обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства Еревана и Москвы и проблемы региональной безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #армения #копыркин #тоноян
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