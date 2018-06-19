Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял новоназначенного посла РФ в Ереване Сергея Копыркина во вторник, 19 июня.

Глава Минобороны Армении поздравил Копыркина с назначением и пожелал успехов. По его словам, военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется, а армяно-российские межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

«И будут еще более укреплены в сферах сотрудничества», — сказал Тоноян.

Министр обороны Армении и российский посол обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства Еревана и Москвы и проблемы региональной безопасности.