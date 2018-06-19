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16:56   19 Июня 2018
Россия
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Ирина Волк анонсировала запуск проекта помощи соотечественникам за рубежом

Ирина Волк анонсировала запуск проекта помощи соотечественникам за рубежом

Совместный проект МВД и телеканала RT направлен на предоставление помощи соотечественникам, которые живут за границей и хотят вернуться домой, рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

По словам представителя, обсуждением идеи и созданием проекта занимались представитель Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова и главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Совместная работа министерства и СМИ будет освещать вопросы, связанные с прохождением миграционных процедур, поэтапно. Зрители получат рекомендации по подготовке пакета документов и сроках их подачи.

Волк сообщила, что за ходом реализации помощи соотечественникам можно следить и в эфире, и на сайте RT.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #миграция #волк #симоньян #соотечественники
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