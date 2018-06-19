Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год
ООН опубликовала негативную динамику роста беженцев в мире.
В Twitter Организации опубликовано сообщение о том, что за пять лет число беженцев лишь увеличилось.
Так, статистика за 2017 год показала новый «печальный рекорд» - 16,2 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть родину.
Лидером среди государств, принимающих беженцев, стала Турция. Анкара позаботилась о 3,5 миллионов человек. Второе место разделили Пакистан и Уганда, каждая из этих стран открыла границы для 1,4 миллиона беженцев.
Число беженцев в мире растет ПЯТЫЙ год подряд. В 2017 году был поставлен новый печальный рекорд - 16,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Наибольшее число беженцев за 2017 год приняла Турция (3,5 млн человек), Пакистан и Уганда (по 1,4 млн человек) https://t.co/jYqJNsBps3— ООН (@UnitedNationsRU) 19 июня 2018 г.