Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год

ООН опубликовала негативную динамику роста беженцев в мире.

В Twitter Организации опубликовано сообщение о том, что за пять лет число беженцев лишь увеличилось.

Так, статистика за 2017 год показала новый «печальный рекорд» - 16,2 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть родину.

Лидером среди государств, принимающих беженцев, стала Турция. Анкара позаботилась о 3,5 миллионов человек. Второе место разделили Пакистан и Уганда, каждая из этих стран открыла границы для 1,4 миллиона беженцев.