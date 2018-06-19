Крымский сенатор призвала РФ нарастить уровень миротворческого участия

Сейчас уровень присутствия России в международных миротворческих миссиях не соответствует ее положению на мировой арене, считает сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди.

Тем не менее стране есть куда расти, подчеркнула крымчанка. Сейчас Россия находится в восьмом десятке рейтинга поставщиков миротворческих контингентов. Это совершенно не соответствует ее положению в мире. Надо наращивать свое миротворческое присутствие.

Ковитиди уточнила, что с апреля прошлого года по март 2018-го Москва предоставила ООН 89 миротворцев. Они поучаствовали только в восьми миссиях из 14.