МВД Украины сообщило о десяти пострадавших в столкновениях у Рады

По словам главы министерства Антона Геращенко, пострадали 11 человек. Его слова привел Интерфакс-Украина.

Среди пострадавших — восемь сотрудников полиции. Шестерым понадобилась госпитализация. Также ранены трое гражданских, двое из них доставлены в больницу.

Глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко заявил о восьми пострадавших сотрудниках правоохранительных органов и двух гражданских.

Во вторник, 19 июня, украинские шахтеры и ветераны Афганской войны начали митинг у Верховной рады. Протестующие пытались попасть в здание. Произошло столкновение с полицейскими.