Лукашенко пожелал сборной России удачи в матче с Египтом

Надеюсь, игра пройдет так, как российская сторона того желает, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидеры союзных государств встретились во вторник во Дворце независимости в Минске перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС). Вскоре к ним присоединяться делегации России и Белоруссии: от Москвы - премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а от Минска - премьер-министр Андрей Кобяков и его первый заместитель Василий Матюшевский.

Российская сборная встретится 19 июня в 21:00 по московскому времени с командой Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч пройдет на главной арене Петербурга.

Россия в настоящий момент занимает первое место в таблице группы А. Спортсменам удалось набрать три очка в игре против Саудовской Аравии, обыграв ее со счетом 5:0.

Тем временем Египет пока не набрал ни одного очка. Первую свою игру против Уругвая, которая прошла в пятницу на «Екатеринбург Арене», сборная проиграла (0:1).