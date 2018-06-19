Украинский суд разрешил капитану российского судна «Норд» вернуться в Крым

Херсонский городской суд отклонил ходатайство украинских прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, которых возложили на капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Суд разрешил Горбенко выехать в Крым и не прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и следственному судье. Херсонский суд мотивировал решение тем, что прокуроры должны были подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на российского капитана обязательств.

«Решение суда обжалованию не подлежит», — отметил судья.

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море 25 марта. Капитана обвинили в нарушении порядка въезда и выезда с «временно оккупированной территории Украины». Также Горбенко обвинили в незаконной ловле рыбы. Судно арестовали. Экипаж не отпустили. У моряков российские паспорта, однако Киев считает их гражданами Украины, которые проживают в Крыму.