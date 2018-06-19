Путин и Лукашенко обсуждают повестку заседания ВГС на двусторонней встрече

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двустороннюю встречу. В настоящее время лидеры обсуждают повестку заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

В начале встречи Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что он взял на себя организацию встречи в Минске. Президент отметил, что ему известно о том, что многие вопросы к ВГС уже проработаны на уровне правительств и ведомств, «а если что-то осталось нерешенным», предложил обсудить на данной встрече.