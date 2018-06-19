Де Мистура: На встрече в Женеве удалось достичь взаимопонимания

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам заседания рассказал, что ему удалось достичь некоторого взаимопонимания со странами-гарантами перемирия в САР (Турция, Иран и Россия).

Переговоры в Женеве начались в понедельник, 18 июня. Высокопоставленные представители Москвы, Тегерана и Анкары сначала по-отдельности встретились с Де Мистурой, а затем перешли к общим консультациям. Главной темой обсуждений стало создание сирийского конституционного комитета.

К слову, женевская встреча - своего рода выезд «астанинского формата». Единственным отличием является направленность обсуждений: в Астане стороны говорят в основном о военных вопросах, а в Женеве - о политических.

СМИ ранее со ссылкой на информированный источник сообщали, что страны-гаранты не собираются подписывать какие-либо документы по итогам консультаций.