Навальный пошел налево, где его не ждут

Новые акции протестов с социальной тематикой не добавят блогеру новых сторонников, и оттолкнут старых, считают эксперты.

«Мы все с вами умрем, - сообщил подписчикам в Instagram блогер Алексей Навальный. И после мхатовской паузы добавил: До наступления пенсионного возраста».

Статистика 2018 года, впрочем, которую привел следом Навальный, категоричность заявления опровергает. В ней, по состоянию на 2018 год, даже не прогнозу на 2034-ый, когда маневр предлагается завершить, 65-летие в России отмечают 80% женщин, и 60% мужчин. Но цифры - не повод рефлексировать, блогер призвал всех выходить на улицу. На этот раз не всю России, а 20 городов, в которых нет матчей Чемпионата мира по футболу.

«Там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений (на митинги), - объяснил блогер. - Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений».

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» усомнился, что «все» придут. Социальная тематика - новое поле для «популиста, который одновременно и правый, и левый, и националист, и либерал». Теперь и социалист.

«В настоящий момент у Навального не получится провести широкую протестную кампанию, - думает Шаповалов. - Первая причина: для левого электората Навальный - чужак. Очевидно, что все социальные группы, которые исповедуют левую идеологию, сориентированные на протестные действия, не будут солидаризироваться с Навальным. У них есть свои лидеры, свои политические силы, партии, и свой содержательный диалог. Призыв Навального для них выглядит политической спекуляцией».

Вторая - политическая пенсия самого Навального. Пик интереса к его фигуре, как считает собеседник агентства, уже в прошлом. Как показывает динамика протестов, Навальному не удается привлечь на свою сторону сколь-либо значимую аудиторию.

«Нынешняя попытка использовать социальную тематику является не чем иным как подтверждением этого факта, - объясняет Шаповалов. - Навальному приходится уходить далеко влево или далеко вправо, чтобы найти политически значимую тему и попиариться на ней. Активность и результативность действий данного политика сходит на нет. Наблюдается устойчивая тенденция потери интереса к нему даже у тех, кто традиционно симпатизировал ему. Для групп поддержки Навального социальная тематика является маргинальной, не основной. Такой акцией Навальный не приобретает новых сторонников и, возможно, теряет некоторое количество нынешних».

Писатель Эдуард Лимонов, впрочем, не исключает, что «пенсионеры, судьба которых Навальному до лампочки», на митинг протеста придут: