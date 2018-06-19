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16:35   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Президент Украины Петр Порошенко начал конституционную проверку по факту лишения экс-президента Виктора Януковича его статуса. По словам Порошенко, основной закон страны нарушен.

Порошенко подчеркнул, что лишение звания президента возможно только через процедуру импичмента, которая, в случае с Януковичем не применялась. 

Заявление украинского президента раскритиковали политики и общественность.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен: президент Украины боится повторить судьбу Януковича, и именно поэтому оспаривает лишение статуса в Конституционном суде.

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Подобного мнения придерживается и украинский журналист Александр Дубинский.

«Порошенко призывает Конституционный суд восстановить Виктора Януковича в статусе президента», — пошутил  Дубинский на странице Facebook.

Экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко инициатива Петра Алексеевича, напротив, не удивила. В беседе с Федеральным агентством новостей, он подчеркнул, что события 2014 года нельзя рассматривать иначе как рейдерский захват власти на Украине. Порошенко понимает, подчеркнул Журавко, что судебных разбирательств не избежать и стремится свести репутационные риски к минимуму — ему нужно представить дело таким образом, как будто он сам не имеет отношение к государственному перевороту.

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

По мнению политика, украинский лидер противоречит сам себе: из заявлений Порошенко следует, что пост президента он занимает незаконно. Журавко уверен: невозможно понять логику «кровавого Петра» — он сразу понял, что повторит судьбу Януковича — его свергнут и он попытается избежать наказания. Однако, резюмировал экс-депутат, сначала Порошенко хочет исполнить задуманное.

«Пока Порошенко не до конца разорил страну, не до конца вверг ее в хаос, не до конца спалил Донбасс. Именно поэтому он станет бороться за власть любыми средствами. Петра Алексеевича заботит только он сам.»

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Автор: Надежда Егорова
#порошенко #украина #политика
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