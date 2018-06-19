Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Президент Украины Петр Порошенко начал конституционную проверку по факту лишения экс-президента Виктора Януковича его статуса. По словам Порошенко, основной закон страны нарушен.

Порошенко подчеркнул, что лишение звания президента возможно только через процедуру импичмента, которая, в случае с Януковичем не применялась.

Заявление украинского президента раскритиковали политики и общественность.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен: президент Украины боится повторить судьбу Януковича, и именно поэтому оспаривает лишение статуса в Конституционном суде.

Подобного мнения придерживается и украинский журналист Александр Дубинский.

«Порошенко призывает Конституционный суд восстановить Виктора Януковича в статусе президента», — пошутил Дубинский на странице Facebook.

Экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко инициатива Петра Алексеевича, напротив, не удивила. В беседе с Федеральным агентством новостей, он подчеркнул, что события 2014 года нельзя рассматривать иначе как рейдерский захват власти на Украине. Порошенко понимает, подчеркнул Журавко, что судебных разбирательств не избежать и стремится свести репутационные риски к минимуму — ему нужно представить дело таким образом, как будто он сам не имеет отношение к государственному перевороту.

По мнению политика, украинский лидер противоречит сам себе: из заявлений Порошенко следует, что пост президента он занимает незаконно. Журавко уверен: невозможно понять логику «кровавого Петра» — он сразу понял, что повторит судьбу Януковича — его свергнут и он попытается избежать наказания. Однако, резюмировал экс-депутат, сначала Порошенко хочет исполнить задуманное.