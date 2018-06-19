РАНХиГС представил исследование социально-экономического положения россиян

Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС составил отчет по мониторингу социального и экономического самочувствия населения страны.

В первом квартале 2018 года возросла положительная динамика жилищного строительства, розничной торговли и занятости россиян.

В ходе изучения экономической ситуации выяснилось, что наблюдается рост денежных доходов населения относительно величины прожиточного минимума, рост поляризации регионов по инвестициям, а также ощутимый рост бюджетов регионов.

Помимо этого в стране на 18,6 процентов снизился уровень безработицы, тогда как число вакансий в госслужбе занятости превысило 1,53 миллионов предложений.

Растет спрос на потребительский кредит, показатель превысил прошлогодний на 14,1 процент. Объем суммы кредитования поднялся на 18,4 процента.

Исследование проводилось во главе с директором ИНСАП РАНХиГС Татьяной Малевой и исполнительным директором института Юлией Чумаковой. Также в документе предоставлена информация о положении сектора домашних хозяйств, демографии и миграции. Подробнее ознакомиться с мониторингом можно на сайте образовательного учреждения.