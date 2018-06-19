Мы в соц.сетях:
РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

 Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2
Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

 Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку
Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

 Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год

Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год
РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

 Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2
Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

 Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку
Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

 Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год

Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год
15:54   19 Июня 2018
Ближнее зарубежье
39

Путин прибыл на заседание ВГС Союзного государства

Путин прибыл на заседание ВГС Союзного государства

Встреча проходит во Дворце независимости в Минске.

Президент России Владимир Путин до начала заседания поучаствовал в церемонии фотографирования с членами Высшего государственного совета. От российской делегации к фотографированию присоединились также глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В свою очередь от Белоруссии сфотографировались президент страны Александр Лукашенко, премьер-министр Андрей Кобяков и его первый заместитель Василий Матюшевский.

Сейчас у глав государств запланирована встреча в узком составе. Затем к ним присоединятся делегация, после чего начнется заседание совета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #минск #политика #белоруссия #союзное государство #вгс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия
Навальный пошел налево, где его не ждут
Новые акции протестов с социальной тематикой не добавят блогеру новых сторонников, и оттолкнут старых, считают эксперты.
16:27   19 Июня 2018
63
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1341
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
288
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
149
Самое читаемое
Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

 Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента