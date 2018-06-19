Путин прибыл на заседание ВГС Союзного государства

Встреча проходит во Дворце независимости в Минске.

Президент России Владимир Путин до начала заседания поучаствовал в церемонии фотографирования с членами Высшего государственного совета. От российской делегации к фотографированию присоединились также глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В свою очередь от Белоруссии сфотографировались президент страны Александр Лукашенко, премьер-министр Андрей Кобяков и его первый заместитель Василий Матюшевский.

Сейчас у глав государств запланирована встреча в узком составе. Затем к ним присоединятся делегация, после чего начнется заседание совета.