Новак: Цена на нефть довольно сбалансирована

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что рынок нефти спокойно реагирует на информацию о возможном увеличении объемов добычи нефти в ОПЕК+.

Политик считает, что цены довольно сбалансированы. Цена меняется на один или два доллара в обе стороны, но держится на уровне 74-75.

Стоимость августовских фьючерсов на середину дня, 19 июня, на нефть Brent снизилась на 0,74% — до 74,78 долларов за баррель. Также упала цена на WTI — на 1,65 (64,61 доллара за баррель).

В конце 2016 года ОПЕК и ряд организаций, не входящих в объединение, договорились о сокращении добычи нефти на почти два миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч от этого числа приходятся на Россию. Решение вступило в силу в 2017 году. Сделку продлили уже дважды.