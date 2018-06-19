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15:54   19 Июня 2018
Весь мир
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Колумбийский футболист заработал первую красную карточку на ЧМ-2018

Колумбийский футболист заработал первую красную карточку на ЧМ-2018

Во вторник в Саранске проходит матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Японии. Полузащитник колумбийской команды Карлос Санчес заработал первую красную карточку на этом чемпионате мира.     

Все произошло на третьей минуте матча, когда вратарь сборной Колумбии Давид Оспина отразил удар футболиста из Японии. После этого Санчес перегородил рукой путь мячу, когда игрок японской сборной попытался добить. Судья за нарушение назначил пенальти, которое реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.

На данный момент счет 1:1. Подходит к концу второй тайм. 

За всю историю мундиаля это второе удаление с матча по быстроте. В 1986 году во встрече группового этапа с командой Шотландии игрок сборной Уругвая Хосе Батиста был удален 56-й секунде.

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Автор: Виктория Разумовская
#футбол #япония #спорт #чм-2018 #весь мир #чм #колумбия #чм2018
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