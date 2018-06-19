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15:49   19 Июня 2018
Россия
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Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

Шойгу проверит строительство технополиса «Эра» в Анапе

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа и намерен посетить строительство военного инновационного технополиса (ВИТ), сообщает пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

Глава России Владимир Путин поручил Минобороне вести строительство «Эры».

Внедрение прорывных технологий и создание современных образцов оружия требует создание такого технополиса, в котором будут учитывать все перемены и нововведения в IT-решениях.

Ученые этого ведомства будут заниматься искусственным разумом и решением научно-технологических проблем.

По словам Марковской, эти и другие исследования будут проводиться при участии научных организаций министерства, а также в сотрудничестве с Российской академией наук и Высшей школой. Также к работе технополиса будут привлечены промышленными корпорации и ОПК.  

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Автор: Екатерина Розина
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