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15:39   19 Июня 2018
Россия
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Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск поддержать сборную на ЧМ

Ее Высочество поддержит сборную Японии в игре с командой из Колумбии. Матч состоится сегодня на стадионе «Мордовия Арена».

До этого момента члены японской императорской семьи не наносили визиты в России более века. В последний раз это было во время Первой мировой войны. Принцесса является почетным председателем Японской ассоциации футбола. Хисако Такамадо посещает все чемпионаты мира по футболу с 1998 года.

Высокая гостья пробудет в столице Мордовии до 20 июня. Власти республики подготовили для нее культурную и экскурсионную программу. Сегодня утром принцесса посетила Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи.

Музей имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния республиканского значения. В частности, в нем хранится основная коллекция работ всемирно известного скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #чм #саранск #чм2018 #чм - 2018 #такамадо
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