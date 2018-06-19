Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

​Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с предложением о создании национальной системы наблюдения за водителями такси, пишет РБК.

По его словам, уникальная система позволит обеспечить безопасность пассажиров. Система не регистрирует коммерческие данные, а только показывает время работы, данные о водительских правах и сведения о медицинском осмотре водителя.

Зотов подчеркнул, что сейчас в России отсутствуют программы, обеспечивающие контроль за временем работы таксистов. Кроме того, учет о прохождении водителями медицинского осмотра также не ведется, а превентивные меры по предотвращению аварийных ситуация на дорогах не принимаются.

Частично подобные системы используются общественным транспортом Московской области и активно внедряются в других регионах, отметил он. Сейчас министерство здравоохранения рассматривает возможность дистанционного прохождения медосмотра.

16 июня в столице водитель такси выехал на тротуар на улице Ильинка. В результате инцидента пострадали восемь человек. Задержанный таксист признался, что уснул за рулем. Суд постановил арестовать водителя на два месяца.