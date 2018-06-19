Мы в соц.сетях:
РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

 Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2
Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

 Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку
Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

 Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год

Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год
РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

РФ введет ответные импортные пошлины на товары из США — Минэкономразвития

 Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2
Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

Военно-политический диалог Еревана и Москвы укрепляется — Минобороны Армении

 Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку

Бывший депутат Рады предрек Порошенко скорую отставку
Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

Европол ликвидировал «Королей Мира» — старейшую банду хакеров Rex Mundi

 Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год

Печальный рекорд: Число беженцев в мире растет пятый год
15:44   19 Июня 2018
Россия
51

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Единая система наблюдения за таксистами может появиться в России

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с предложением о создании национальной системы наблюдения за водителями такси, пишет РБК.

По его словам, уникальная система позволит обеспечить безопасность пассажиров. Система не регистрирует коммерческие данные, а только показывает время работы, данные о водительских правах и сведения о медицинском осмотре водителя.

Зотов подчеркнул, что сейчас в России отсутствуют программы, обеспечивающие контроль за временем работы таксистов. Кроме того, учет о прохождении водителями медицинского осмотра также не ведется, а превентивные меры по предотвращению аварийных ситуация на дорогах не принимаются.

Частично подобные системы используются общественным транспортом Московской области и активно внедряются в других регионах, отметил он. Сейчас министерство здравоохранения рассматривает возможность дистанционного прохождения медосмотра.

16 июня в столице водитель такси выехал на тротуар на улице Ильинка. В результате инцидента пострадали восемь человек. Задержанный таксист признался, что уснул за рулем. Суд постановил арестовать водителя на два месяца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#общество #такси #зотов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный пошел налево, где его не ждут Россия
Навальный пошел налево, где его не ждут
Новые акции протестов с социальной тематикой не добавят блогеру новых сторонников, и оттолкнут старых, считают эксперты.
16:27   19 Июня 2018
63
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

16:48   18 Июня 2018
1341
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
288
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
149
Самое читаемое
Желтый уровень опасности объявили в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Москве

 Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — источник

 Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по РФ

 Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента

Порошенко начал проверку законности снятия Януковича с поста президента