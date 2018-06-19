Путин обсудит с кабмином доступность и качество лекарств

Об этом сообщили в Кремле.

Встреча главы государства с правительством запланирована на 20 июня. Основной темой совещания станет доступность и качество лекарственных препаратов, а также медицинского обслуживания с учетом внедрения информационно-аналитических систем в этой сфере.

Ранее в Госдуме приняли закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов. Документ, в частности, сокращает сроки доступа лекарств на фармацевтический рынок. Это может оказать положительное влияние на развитие производства лекарств в России по контракту, поскольку у отечественных компаний появится возможность выпускать препараты других производителей.