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15:40   19 Июня 2018
Весь мир
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Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Идея увеличить добычу ОПЕК+ принадлежит России — Новак

Москва исходит из того, что 2,8 миллиона баррелей в сутки - это уже довольно много. Плюс рынок и потребление растут, объяснил министр энергетики России Александр Новак.

Он уточнил, что россияне поднимут тему об увеличении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки на встрече в Вене. Тем более, что никто из участников соглашения не накладывал вето на возможность наращивания добычи.

К тому же, подчеркнул министр, увеличение поможет избежать образования дефицита на рынке в третьем квартале. В это время спрос на нефть особенно велик, что может стать угрозой, если не принять меры. Тем не менее решать сейчас на полгода или на год вперед нельзя.

Встреча ОПЕК+ в Вене пройдет на этой неделе. Тем временем представитель Ирана Хоссейн Каземпур Ардебили предупредил, что Тегеран станет блокировать предложения по наращиванию добычи.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #новак #нефть #вена #весь мир #опек
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